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Şarampole devrilen palet yüklü tır çevreye saçtı, sürücü yara almadan kurtuldu

Çivril-Denizli karayolunda Cezaevi Kavşağı'nda virajı alamayan palet yüklü tır şarampole devrildi; paletler çevreye dağıldı, sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:26

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şarampole devrilen palet yüklü tır çevreye saçtı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza yerinde ilk bulgular:

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Çivril-Denizli karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, palet yüklü bir tır şarampole devrildi. Olayda araçta bulunan paletler çevreye dağıldı; 64 ABY 769 plakalı tırın sürücüsü U.E. kazayı yara almadan atlattı.

Olayın oluş biçimi ve yayılan yük:

Edinilen bilgilere göre, tır Çivril yönünden Denizli istikametine seyir halindeyken kavşaktaki virajı alamadı ve kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle araçtaki çok sayıda palet gövde boyunca çevreye saçıldı; bazı paletler şarampole savruldu. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmedi, ancak olay yerinde maddi hasar oluştu.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazayı yaşayan sürücünün durumunun iyi olduğu ve olay yerinde ilk müdahalelerin kısa sürede tamamlandığı öğrenildi.

Ekip müdahalesi ve yol güvenliği çalışması:

Trafik ekipleri kaza noktasında güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılması ve çevreye dağılan paletlerin toplanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, paletlerin yola saçılmasının yol güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirterek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağlamaya çalıştı. Yetkililer, temizleme ve kaldırma çalışmalarının ardından yolun ulaşıma tamamen açılacağını bildirdi.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA PALET YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ....

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA PALET YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA BULUNAN PALETLER ÇEVREYE SAVRULURKEN, SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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