Şarampole yuvarlanan otomobilde bebek yaşamını yitirdi, altı kişi yaralandı

kaza ve müdahale:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Bazda Mağaraları bölgesinde meydana gelen kazada, iddialara göre Ali K. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
can kaybı ve yaralıların durumu:
Kazada araçta bulunan 1 yaşındaki Emirhan Kan hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
soruşturma sürüyor:
Kaza ile ilgili olarak yetkililer inceleme ve soruşturma başlattı; olay yerinde ve araçta yapılan ilk tespitlerin ardından sürecin devam ettiği bildirildi.
ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ BEBEK ÖLDÜ, 6 KİŞİ İSE YARALANDI
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