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Saray sahillerinde güvenlik amacıyla bir günlük denize giriş yasağı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 31 Ağustos 2026 Pazartesi denize girişler güvenlik amaçlı bir günlüğüne yasaklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Saray sahillerinde güvenlik amacıyla bir günlük denize giriş yasağı

Tekirdağ valiliği saray sınırlarında denize girişleri durdurdu

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek riskleri azaltmak amacıyla Saray ilçesi sahillerinde denize girişlerin durdurulduğu bildirildi.

yasak kapsamı ve gerekçe:

Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartlarının oluşturduğu tehlikeler gerekçe gösterilerek, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü için denize girişlerin 1 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Kararın amacı, açıklamada belirtildiği üzere muhtemel boğulma vakalarını önlemektir.

vatandaşlara uyarı ve davranış önerileri:

Valilik, yasağa uyulması çağrısında bulunarak vatandaşların kıyı şeridinde dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, karara uymanın ve bölgeden uzak durmanın güvenlik açısından önemine vurgu yaptı.

Uygulamanın bir günlük olduğu belirtilmiş olup, yasak süresi ve olası değişikliklerle ilgili yeni bir açıklama yapılması durumunda yetkili kurum tarafından bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE DENİZE GİRİŞLER 1 GÜN...

TEKİRDAĞ’IN SARAY İLÇESİNDE, OLUMSUZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARI NEDENİYLE DENİZE GİRİŞLER 1 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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