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Saray'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, satışa hazır hint keneviri ve deliller ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saray'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi, zanlı tutuklandı

operasyonun ayrıntıları:

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen saha ve istihbari çalışmalar sonucu şüpheli O.K.nin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan takipler neticesinde adrese yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemler başlatıldı.

ele geçirilenler:

Adres aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, satışa hazır paketler halinde toplam 2.9 gram fişeklenmiş hint keneviri (5 paket) ile 4 kutu sarma kağıdı ele geçirildi.

hukuki süreç ve sonuç:

O.K. hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti", "TCK-191 Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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