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Saraykent'te anız ateşi doğayı etkiledi: 150 dönüm otluk alan zarar gördü

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Divanlı Kayalıkları'nda anız ateşi yangına dönüştü; itfaiye müdahalesiyle kontrol sağlandı, yaklaşık 150 dönüm otluk alan yandı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Saraykent'te anız ateşi doğayı etkiledi: 150 dönüm otluk alan zarar gördü

yangının gelişimi:

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Divanlı Kayalıkları mevkiinde çıkan yangın, anız ateşinin kontrolden çıkmasıyla başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede müdahale edildi.

müdahale ve hasar:

Çalışmalar sonucunda yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak yaklaşık 150 dönüm otluk alan yanarak zarar gördü.

soruşturma başlatıldı:

Gelişmeler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

YOZGAT&#039;IN SARAYKENT İLÇESİNDE ANIZ ATEŞİ YANGINA NEDEN OLURKEN, 150 DÖNÜM OTLUK ALAN YANDI.

YOZGAT'IN SARAYKENT İLÇESİNDE ANIZ ATEŞİ YANGINA NEDEN OLURKEN, 150 DÖNÜM OTLUK ALAN YANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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