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Sarayköy'de rüzgarın etkisiyle ovalık alanda yangın çıktı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde akşam çıkan ovalık yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; itfaiye ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarayköy'de rüzgarın etkisiyle ovalık alanda yangın çıktı

Sarayköy'de ovalık alanda alevler hızla yayıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Beylerbeyi Mahallesi sınırları içinde yer alan ovalık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, ana asfalt yolun alt tarafında bulunan bölgede başladı ve kısa sürede çevreye yayıldı.

Müdahale çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ve ilgili ekipler, alevleri kontrol altına almak için sahada çalışıyor. Ekipler rüzgârın yön değiştirmesine karşı tedbir alarak yangının yayılmasını engellemeye yönelik söndürme ve soğutma faaliyetleri yürütüyor.

oluş nedeni ve bölge etkisi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Bölge sakinlerinden ve yetkililerden alınan bilgiler ışığında çalışmalar sürüyor; ekipler yangının daha geniş alanlara sıçramasını önlemeye odaklanmış durumda. Beylerbeyi Mahallesi çevresinde duman ve alevlere karşı tedbirli olunması isteniyor.

Yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili güncellemeler geldikçe yetkililer tarafından kamuoyuna bilgi verilecek. Şu an için ekiplerin sahadaki müdahalesi devam ediyor ve çalışmaların yoğunluğu korunuyor.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE OVALIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ...

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE OVALIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI. ALEVLERE EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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