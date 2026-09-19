Sardes'te antik kentin ritimleri: Goran Bregovi ücretsiz konserle geliyor

Sardes'te konser gecesi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, binlerce yıllık geçmişiyle Lidya uygarlığının başkenti olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti'nde özel bir konser düzenliyor. Dünya müziğinin tanınmış isimlerinden Goran Bregovi, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de antik kentin atmosferinde Manisalılarla buluşacak.

Etkinlik, tarihle müziğin aynı sahnede buluştuğu bir gece olarak planlanıyor. Sardes'in tarihi dokusu ve açık hava mekanının akustiği, Bregovi'nin Balkan ezgileriyle birleştiğinde izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Organizasyon ücretsiz olarak gerçekleştirilirken katılımın düzenli ilerlemesi için bilet uygulaması kullanılacak.

Belediye ve sanatçı mesajı:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm hemşehrileri konsere davet ederek kentin tarihini ve kültürünü tanıtacak etkinliklere önem verdiklerini vurguladı. Başkan Dutlulu, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: Gelin, Manisa'mızın tarihini, kültürünü ve sanatını hep birlikte yaşayalım. Lidya uygarlığının başkenti Sardes, 3 Ekim'de dünya müziğinin önemli isimlerinden Goran Bregovi'yi ağırlayacak. Tarihin izlerini taşıyan Sardes'in eşsiz atmosferinde, Balkanların güçlü müzikleriyle buluşacağız.

Bregovi'nin repertuarının, farklı kültürlerin ezgilerini Balkan ritimleriyle harmanlaması beklendiği için konserin kentin hem yerel halkı hem de kültür turizmi açısından ilgi çekmesi öngörülüyor.

Biletlendirme ve katılım bilgileri:

Etkinlik ücretsiz olmakla birlikte giriş için bilet gerekecek. Biletler, 19 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Biletinial platformu üzerinden temin edilebilecek. Vatandaşların platformda oturum açarak biletlerini almaları gerekiyor. Organizasyonun düzenli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla katılımcı sayısının sınırlandırılması ve bilet kontrolü yapılması planlanıyor.

Sardes'te düzenlenen bu tür etkinlikler, Manisa'nın kültürel mirasını ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kılma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, konserin hem kente canlılık katmasını hem de tarihi alanın farklı bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİYLE LİDYA UYGARLIĞININ BAŞKENTİ OLAN VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN SARDES ANTİK KENTİ’NDE ÖZEL BİR KONSERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. DÜNYA MÜZİĞİNİN ÖZGÜN İSİMLERİNDEN GORAN BREGOVİ, 3 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SARDES’İN EŞSİZ ATMOSFERİNDE MANİSALILARLA BULUŞACAK. ÜCRETSİZ KONSERİN BİLETLERİ 19 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 İTİBARIYLA BİLETİNİAL PLATFORMU ÜZERİNDEN TEMİN EDİLEBİLECEK.