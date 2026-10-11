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Sardes'te Bregovic ile tarihle buluşan gece

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Sardes Antik Kenti’nde düzenlenen konserde Goran Bregovic, Balkan ezgileriyle binlerce izleyiciye tarihi bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sardes'te Bregovic ile tarihle buluşan gece

Konserin öne çıkanları:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Sardes Antik Kentinde düzenlenen konserde, dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregovic Manisalılarla buluştu. Binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlik, antik kentin tarihi atmosferinde Balkan ezgilerinin güçlü bir şekilde yankılanmasına sahne oldu.

Programa; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Ekmen Dutlulu, ilçe belediye başkanları, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in eşi Didem Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Dutlulu’dan emekçilere ve yaşamını yitirenlere ithaf:

Konser öncesinde Başkan Besim Dutlulu, Bregovic’e Demircili kadınların sanatçıya özel olarak ürettiği el işi halıyı takdim etti. Sanatçı hediye için teşekkür ederek kültürlerin benzerliğine dikkat çekti. Başkan Dutlulu konuşmasında Soma’da yaşanan kazada hayatını kaybedenleri andı ve salondakilere seslenerek şunları söyledi: "Geçtiğimiz hafta Soma’da bir kaza yaşadık ve o üzüntünün üzerine konser yapılmadı. Bu gece birlikteyiz. Bu konseri hem Soma’da o kazada hem de daha önce hayatını kaybeden tüm insanlarımıza; üretip hakkını alamayan üzümcüsüne, zeytincisine, tüm emekçilere ithaf etmek istiyorum. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada yapılmış en büyük organizasyon. Ufak tefek eksiklikler varsa affola. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığına etkinliğe izin verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da tarihi eserlere ve bölgeye zarar vermeden, tam tersine bu bölgeyi tüm Türkiye’ye duyurmak için çok güzel konserlerde bir araya geliriz. Hepinize çok teşekkür ederiz, iyi eğlenceler."

Unutulmaz Balkan ritimleri ve izleyici deneyimi:

Goran Bregovic ve orkestrası, güçlü üflemeli çalgılar, dinamik vokaller ve hareketli ritimlerle Sardes’in tarihi sütunları arasında etkileyici bir ses manzarası oluşturdu. Repertuarında yer alan duygusal parçalar ile tempolu şarkılar arasında geçen konserde dinleyiciler hem duygusal anlar yaşadı hem de coşkulu ritimlere eşlik etti.

Alanı dolduran vatandaşlar sanatçıya alkışlarla destek verirken, izleyiciler organizasyonun tarihi mekanı ile müziği bir araya getirmesinden memnuniyetini dile getirdi. Nermin Özaltın, konseri uzun süredir beklediğini belirterek, "Çok mutluyuz. Çok beklediğimiz bir konserdi. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Daha önce buraya gelmiştim. Konserin burada olması çok güzel oldu, çok beğendim" dedi. Beyhan Yörür ise, "Öncelikle Başkan Besim Dutlulu’ya, böyle güzel bir atmosferde Goran Bregovic gibi uluslararası bir sanatçıyı bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelebildiğim için çok şanslıyım. Harika bir gece olacağına inanıyorum. Her şeyimiz dört dörtlüktü" ifadelerini kullandı.

Yunusemre ilçesinden kendi aracıyla geldiğini belirten Selen Duyan, organizasyondan memnun kaldığını ve otopark konusunda sorun yaşamadığını söyledi: "Organizasyon çok güzel, çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz." Salihli’den geldiğini belirten Önder Çata ise bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu vurgulayarak, belediyeye teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat odaklı organizasyonları kapsamında gerçekleştirilen bu konser, Sardes’in ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlama amacını da güçlendirdi. Tarihi mirasla sanatın buluştuğu gece, katılımcılarda uzun süre konuşulacak anılar bıraktı.

SARDES ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENEN KONSERDE DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN GORAN BREGOVİC, MANİSALILARLA...

SARDES ANTİK KENTİ’NDE DÜZENLENEN KONSERDE DÜNYACA ÜNLÜ MÜZİSYEN GORAN BREGOVİC, MANİSALILARLA BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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