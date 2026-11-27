Karabük yapımı belgesel festival finalinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı Sarı Kanarya adlı belgesel, Sürdürebilirsin Film Festivali'nde finalistler arasına girdi. Yapım, hem ulusal hem uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini ekledi.

Belgeselin konusu:

Yönetmenliğini bölüm mezunu Melike Kaya’nın üstlendiği belgesel, Ankara’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir’in yaşam mücadelesine odaklanıyor. Özdemir’in kendi imkanlarıyla geliştirdiği ve Sarı Kanarya adını verdiği aracı, filmde umuda tutunmanın somut bir simgesi olarak sunuluyor.

Ekip ve önceki başarılar:

Projede öğrenciler Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül gibi isimlerle görev aldı. Sarı Kanarya, daha önce TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali’nde ikincilik, Bozok Film Festivali’nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı ve ABD’de düzenlenen Boston Türk Festivalinin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda finalist olmuştu.

Sürdürebilirsin Kültür ve Ekoloji Derneği tarafından düzenlenen Sürdürebilirsin Film Festivali’ndeki finalistlik, yapımın hem akademik hem de saha temelli anlatımının dikkat çektiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI "SARI KANARYA" ADLI BELGESEL, SÜRDÜREBİLİRSİN FİLM FESTİVALİ’NDE FİNALE KALDI.