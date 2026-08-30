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Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde ısınma, 8'e 2 pas ve çift kale ile başladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

galatasaray hazırlıkları:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Seans Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

idman detayları:

Antrenman dinamik ısınmayla açıldı; ardından takım iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla top hakimiyeti ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu. Çalışma, oyunun ritmini yükseltmeye yönelik tempo ve pres düzenlerini sınamak amacıyla çift kale maçla tamamlandı.

sıradaki antrenman:

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını 1 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN...

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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