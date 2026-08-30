Sarı-kırmızılılar Başakşehir maçı hazırlıklarına tempolu başlangıç yaptı

galatasaray hazırlıkları:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Seans Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

idman detayları:

Antrenman dinamik ısınmayla açıldı; ardından takım iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla top hakimiyeti ve hızlı pas trafiği üzerinde durdu. Çalışma, oyunun ritmini yükseltmeye yönelik tempo ve pres düzenlerini sınamak amacıyla çift kale maçla tamamlandı.

sıradaki antrenman:

Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını 1 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.