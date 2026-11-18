Hazırlıkta öne çıkanlar:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig kapsamında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetti.

salonda ve sahada yapılan çalışmalar:

Günün programı salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından saha bölümünde futbolcular ısınma ve çabukluk hareketleriyle tempoyu yükseltti. Bu aşamada denge ve hız odaklı egzersizler yer aldı.

grup çalışmaları ve taktik prova:

Oyuncular daha sonra üç gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel çalışma bölümleriyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE, KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ