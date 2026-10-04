Sarıçiçek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı
Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 AV 357 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
kaza yerinde müdahale:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı.
soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedenini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor. Kazaya karışan aracın plakası 12 AV 357 olarak bildirildi.
BİNGÖL’DE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
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