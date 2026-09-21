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Sarıgöl bağında 5,5 kiloluk salkımın öyküsü

Sarıgöl'de üretici Necati Coşkun'un bağında 40-45 cm uzunluğunda ve 5 kilo 500 gram gelen dev üzüm salkımı şaşkınlık yarattı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sarıgöl bağında 5,5 kiloluk salkımın öyküsü

Sarıgöl'de nadir görülen büyüklükte salkım bulundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağcı Necati Coşkun’un sergi için ayırdığı üzümler arasında olağan dışı büyüklükte bir salkım dikkat çekti. Yaklaşık 40-45 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen salkımın ağırlığı tartıda 5 kilo 500 gram olarak ölçüldü. Görenler salkımın büyüklüğü karşısında hayretini gizleyemedi.

tesadüfen ortaya çıkan rekor salkım:

Üretici Coşkun, üzümlerini sergiye hazırlarken böyle bir salkıma rastladığını anlattı. Coşkun, buluşu anlatırken üretim maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Yaş üzümler şu anda kilosu 20-30 liradan çıkıyor. Çıkıntı üzüm, düz kesim ve diğer ürünlerde fiyatlar daha da düşük olabiliyor. Ben de üzümlerimi sergiye attım. Kurutacağım sırada bir salkım denk geldi. Yaklaşık 40-45 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo 500 gram geliyor. Görenler hayret etti. Bağlarda kaliteli üzüm yetiştiriyoruz ancak maliyetlerimiz çok yüksek."

bölgesel üretim ve pazar koşulları:

Sarıgöl bölgesinde 113 bin dekar alanda, başta Sultaniye olmak üzere 9 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Üreticiler, kaliteli sofralık üzümlerini örtü altına alarak iklim koşullarından koruyor; bu sayede örtü altındaki üzümler hava şartlarına bağlı olarak yeni yılın ilk haftalarına kadar dalında taze tutulabiliyor.

Ancak üreticiler, kuru üzüm fiyatlarının maliyetlerin altında kalmasından ve yaş üzüm ile düşük kaliteli ürünlerin yeterli düzeyde değer görmemesinden şikâyetçi. Bazı bağ sahiplerinin düşük kaliteli üzümleri sıra aralarına bırakarak toprağa gübre olarak dönüştürdüğü belirtiliyor. Özetle, böylesine ilgi çeken bir salkımına rağmen bölge üreticileri, sürdürülebilir gelir elde etme konusunda zorluk yaşamaya devam ediyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM ÜRETİCİSİ NECATİ COŞKUN’UN BAĞINDA YETİŞTİRDİĞİ DEV ÜZÜM SALKIMI...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM ÜRETİCİSİ NECATİ COŞKUN’UN BAĞINDA YETİŞTİRDİĞİ DEV ÜZÜM SALKIMI GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. YAKLAŞIK 40-45 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDAKİ SALKIMIN AĞIRLIĞI 5 KİLO 500 GRAM OLARAK ÖLÇÜLDÜ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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