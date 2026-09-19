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Sarıgöl milli eğitim müdürü pansiyon öğrencileriyle akşam yemeğinde buluştu

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, pansiyonda kalan öğrencilere kepçeyle akşam yemeği dağıtarak yeni döneme uyumlarına destek verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sarıgöl milli eğitim müdürü pansiyon öğrencileriyle akşam yemeğinde buluştu

Pansiyonda akşam yemeği

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere akşam yemeği dağıttı. Etkinlikte Demirtaş, eline aldığı kepçe ile öğrencilere yemek ikram etti ve öğrencilerle sohbet etti.

Uyum ve aile ortamı:

Demirtaş, öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine ve pansiyon hayatına uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. "Okulların açılmasının ardından 5 gündür okul pansiyonunda kalan öğrencilerimizin akşam yemeği dağıtımında bulundum. Okula yeni başlayan öğrencilerimizin okula uyum sağlaması ve yatılı öğrencilerimizin pansiyon hayatını bir aile ortamı gibi hissetmeleri için okul müdürümüz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte gerekli sevgi ve ilgiyi gösterdik. Çocuklarımız ilk haftada bu sayede okullarına ve pansiyondaki arkadaşlarına alıştı"

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, SARIGÖL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ...

SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ, SARIGÖL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA KALAN ÖĞRENCİLERE AKŞAM YEMEĞİ DAĞITTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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