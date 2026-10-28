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Sarıgöl'de 29 ekim coşkusu törenle başladı

Sarıgöl'de Cumhuriyet'in 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı. Kaymakam Halil Dalak ile Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve protokol törene katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sarıgöl'de 29 ekim coşkusu törenle başladı

Tören ayrıntıları:

Sarıgöl ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlamalar başladı. Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve ilçedeki kurum amirleri katıldı.

Anma ve mesajlar:

Programda, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, rahmet ve minnetle anıldı. İlçe protokolü, Cumhuriyetin kazanımlarının korunması ve birlik mesajlarına vurgu yaptı.

Etkinliklerin devamı:

Sarıgöl’deki 29 Ekim kutlamalarının çeşitli etkinliklerle süreceği kaydedildi; yetkililer halkı programlara katılmaya davet etti ve kutlamaların ilçede farklı etkinliklerle devam edeceğini bildirdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. KAYMAKAM HALİL DALAK, BELEDİYE BAŞKANI TAHSİN AKDENİZ VE İLÇE PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI TÖRENDE, CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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