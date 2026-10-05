Sarıgöl'de anaokuluna yerinde eğitim incelemesi

sarıgöl ilçe milli eğitim müdürlüğü ziyareti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile Şube Müdürü Muhittin Şen, Özel Üstek Anaokulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, sınıf içi etkinlikler ve öğrencilerin gelişim süreçleri hakkında bilgi alındı.

inceleme ve görüş alışverişi:

Ziyaret sırasında Demirtaş ve Şen, öğretmenlerle bir araya gelerek uygulanan programların işleyişini ve çocukların sosyal-duygusal gelişimine yönelik çalışmaların etkinliğini değerlendirdi. Özellikle eğitim materyalleri, sınıf düzeni ve güvenlik önlemleri konularında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

eğitimin önemi ve teşekkür:

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okul yönetimi ve öğretmenlerin çabalarını takdir ederek emekleri için teşekkür etti. Demirtaş, "Her çocuk bir umut, her eğitim bir gelecektir." sözleriyle nitelikli, güvenli ve mutlu bir eğitim ortamının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret aynı zamanda okul-şehir ilişkisinin güçlendirilmesi, eğitim kalitesinin sürdürülebilir kılınması ve öğretmen desteklerinin gözden geçirilmesi amaçlarını taşıdı. Taraflar, öğrencilerin gelişimini destekleyecek çalışmaların sürdürülmesi yönünde mutabakata vardı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILDIRAY DEMİRTAŞ VE ŞUBE MÜDÜRÜ MUHİTTİN ŞEN, ÖZEL ÜSTEK ANAOKULUNU ZİYARET ETTİ.