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Sarıgöl'de bağ başında mola: Polonyalı motosikletliler Sultaniye üzümlerini elleriyle kestiler

Sarıgöl'de Sultaniye ve Crimson üzümleri, bağ yaprağı ve pekmez satan Ahmet Uysal'ın tezgâhı, İzmir-Pamukkale yolundaki Polonyalı motosikletlilerin mola noktası oldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıgöl'de bağ başında mola: Polonyalı motosikletliler Sultaniye üzümlerini elleriyle kestiler

Sarıgöl-Buldan yolunda yerel lezzet durağı:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl-Buldan karayolu kenarında kurduğu tezgâhıyla tanınan üretici Ahmet Uysal, bahçesinden toplattığı yerli ürünleri doğrudan tüketicilere sunuyor. Tezgâh, bölgeden geçen yerli ve yabancı sürücülerin kısa molalarında uğradığı bir durak haline geldi.

İzmir'den Pamukkale'ye giden bir grup Polonyalı motosikletli turist de yolculuk sırasında tezgâhta durdu. Turistler, bağda beğendikleri salkımları kendi elleriyle kestiler ve küçük sepetlere doldurarak alışveriş yaptılar. Bu anlar, hem satıcı hem de ziyaretçiler için keyifli bir deneyim olarak kayda geçti.

Ürün çeşitliliği ve satış deneyimi:

Uysal, tezgâhında Sultaniye ve Crimson üzümlerinin yanı sıra taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez ve üzüm pestili gibi doğal ürünler sunduğunu belirtiyor. Satış yöntemi, müşterinin doğrudan bağa gidip ürünü seçmesine imkân tanıyarak alışverişe farklı bir boyut katıyor.

Uysal, uyguladığı yöntem ve ürün çeşitliliğinin bölgenin tanıtımına katkı sağladığını anlatırken, tezgâhla ilgili şu ifadeyi kullandı: "Tezgâhımda Sarıgöl’ün ünlü Sultaniye ve Crimson üzümleri ile taze ve salamura bağ yaprağı, kuru üzüm, pekmez, üzüm pestili gibi doğal yerli ürünler var. Her yerden gelenler var. Tek sıkıntım yabancı dil bilmemem ama öğreneceğim".

Turistlerin izlenimleri ve yerinde alışverişin önemi:

Polonyalı motosikletliler, bağdan kendi seçtikleri üzümleri satın almanın ve doğal ürünleri yerinde deneyimlemenin kendileri için hoş bir anı bıraktığını ifade etti. Bu tür küçük mola noktaları, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de ziyaretçilere yöresel ürünleri tanıma fırsatı sunuyor.

Sonuç olarak, Sarıgöl'deki tezgâhlar, yerel üreticinin doğrudan tüketiciyle buluştuğu ve turistlerin de rota üzerinde kültürel ve gastronomik deneyimler edindiği bir mecra olarak öne çıkıyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SARIGÖL-BULDAN KARAYOLU ÜZERİNDE BAHÇESİNDEN TOPLATTIĞI YERLİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE SARIGÖL-BULDAN KARAYOLU ÜZERİNDE BAHÇESİNDEN TOPLATTIĞI YERLİ ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNAN AHMET UYSAL’IN TEZGÂHI, YOLDAN GEÇENLERİN MOLA NOKTASI OLDU. İZMİR’DEN PAMUKKALE’YE GİTMEKTE OLAN POLONYALI MOTOSİKLETLİ TURİSTLER DE TEZGÂHTA MOLA VEREREK BAĞDAN KENDİ ELLERİYLE KESTİKLERİ SULTANİYE ÜZÜMLERİNDEN SATIN ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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