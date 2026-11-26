Sarıgöl'de emekli öğretmenlere vefa buluşması:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, eğitim hayatına yıllarını adayan emekli öğretmenler için Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir yemek programı düzenlendi. Programda geçmiş yıllara ait anılar paylaşıldı ve öğretmenlerin mesleki katkıları için teşekkür edildi.

Katılımcılar ve sohbetler:

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen de katıldı. Yetkililer emekli öğretmenlerle uzun süren sohbetler gerçekleştirdi ve eğitim hayatına dair hatıralar yad edildi.

Mesaj ve teşekkürler:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş programda yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Eğitime verdikleri emek, yetiştirdikleri nesiller ve bıraktıkları değerli izlerle her zaman saygı ve minnetle anacağımız emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz. Emekleri unutulmaz, hatıraları daima başımızın tacıdır"

Etkinlik, emekli öğretmenlerin katkılarının hatırlanması ve yeni nesillere aktarılan değerlerin vurgulanmasıyla sona erdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, EĞİTİM HAYATINA YILLARINI ADAYAN EMEKLİ ÖĞRETMENLER ONURUNA YEMEK PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GEÇMİŞ YILLARA AİT ANILAR PAYLAŞILIRKEN, ÖĞRETMENLERE EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİLDİ.