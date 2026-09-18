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sarıgöl'de jandarma baskınında 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın baskınında 352 gram kubar esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi; bir şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

sarıgöl'de jandarma baskınında 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbaratı değerlendirerek 16 Eylül'de Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi. Evin içi ve eklentilerinde kapsamlı arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramalar sonucunda 352 gram kubar esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler olay yeri tutanaklarına geçirilerek adli süreç için belgeledi.

şüphelinin gözaltı ve yargılama süreci:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.T., jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR EVE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 352 GRAM KUBAR ESRAR İLE 44 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLİRKEN, ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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