Marif Öğretmenler Korosu sahnede:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen konserde, Marif Öğretmenler Korosu yerel izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Öğretmenlerden oluşan koro, repertuvarındaki farklı eserleri ustalıkla yorumlayarak salonda yoğun beğeni topladı ve performans boyunca sık sık alkış aldı.

program ve katılımcılar:

Konser etkinliğine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Muhittin Şen başta olmak üzere eğitim camiasından temsilciler katıldı. Organizasyon, yerel kamu görevlileri ve koroya destek verenlerin iştirakiyle gerçekleşti.

performans ve değerlendirme:

Sahne performansı izleyicilerden tam not aldı; öğretmenlerin seslendirdiği eserler ve sahne uyumu konserin öne çıkan unsurları oldu. Konserin sonunda Kaymakam Halil Dalak, koro şefini tebrik ederek çiçek takdim etti. İlçe Millî Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise emeği geçenlere teşekkür ederek, sanatın eğitim ortamını zenginleştirdiğini ve müzik yoluyla birlikteliğin güçlendiğini vurguladı.

Etkinlik, yalnızca müzik dinletisi olmanın ötesinde öğretmenlerin kültürel katkılarını görünür kıldı ve Sarıgöl'de sanatla örülen bir akşam olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÖĞRETMENLERİN OLUŞTURDUĞU MARİF ÖĞRETMENLER KOROSU, DÜZENLEDİĞİ KONSERLE MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI. ÖĞRETMENLERİN SESLENDİRDİĞİ ESERLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLARKEN, KORO PERFORMANSI İZLEYİCİLERDEN ALKIŞ ALDI.