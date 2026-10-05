Sarıgöl'de okullarda güvenlik ağı eğitim yılına hazırlanıyor

Toplantının kapsamı:

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen İlçe Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Katılımcılar ve yetki dağılımı:

Toplantıya Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Görgün, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ile ilgili kurum amirleri katıldı. Katılımcılar, her kurumun sorumluluk alanlarını ve koordinasyon gereksinimlerini gözden geçirerek görev paylaşımı üzerinde durdu.

Uygulama ve iş birliği:

Görüşmelerde, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi amacıyla okul çevresi güvenliği, acil durum planları, iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının işletilmesi gibi genel başlıklar ele alındı.

Toplantı sonucunda, güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesinde kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı ve çalışmaların koordineli şekilde sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, hazırlıkların zamanında tamamlanması ve uygulamanın izlenmesi için düzenli toplantı ve raporlama süreçlerinin devam edeceğini belirtti.

SARIGÖL’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLARDA ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİ, İLÇE EĞİTİM GÜVENLİĞİ YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ.