mevlid programı ve katılımcılar:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aziz şehit öğretmenler anısına Dış Kahveler Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu. Tören, şehitlerin hatırasını yaşatma ve toplumda vefa duygusunu pekiştirme amacı taşıdı.

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş katıldı; cemaatle birlikte şehitlerin ruhu için dualar edildi ve mevlid programı icra edildi.

ikramlar ve toplumsal vefa:

Mevlid programının ardından şehit öğretmenlerin ruhlarına ithafen vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi. Sunulan ikramlar, törende öne çıkan paylaşma ve dayanışma hissini pekiştirdi.

Etkinlik, katılımcılar arasında birlik, beraberlik ve vefa duygularının ön plana çıktığı bir anma niteliğindeydi. Program boyunca vatanın geleceği ve çocukların eğitimi uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenler rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, VATANIN GELECEĞİ VE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ UĞRUNA CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİT ÖĞRETMENLER DUALARLA ANILDI. DÜZENLENEN MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINDA VATANDAŞLARA KAVURMA, PİLAV VE AYRAN İKRAM EDİLDİ.