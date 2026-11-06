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Sarıgül soruşturması genişliyor: 11 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı; Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıgül soruşturması genişliyor: 11 kişi daha gözaltına alındı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıgül ailesine yönelik yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Yapılan son gözaltılarla birlikte toplamda 11 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Selin Sarılı, Leyla Anıl Gol, Mehmet Sedat Bekiroğlu, Ahmet Seval, Melih Karagöz, Yusuf Eren, Belen Tekinbaş, Cihan Erdönmez, Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Ali Aydın yer aldı.

Savcılık kayıtlarına yansıyan müşteki beyanlarında, kaynağı belirsiz paraların yurt dışındaki şirketler aracılığıyla transfer edildiği, yatırım sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığı ve bu yollarla suçtan elde edilen gelirlerin aklanmaya çalışıldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında bu iddialara ilişkin tespitlerin soruşturmayı genişletme gerekçesi olduğu vurgulandı.

Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atanması:

Soruşturma kapsamında, soruşturmayı yürüten makamların tespitleri doğrultusunda Şişli Meslek Yüksek Okulu için kayyum atanması talep edildi. Kurumun aklama faaliyetlerinde kullanıldığına dair bulguların bulunması, bu kararın gerekçesi olarak gösterildi. Kayyum atamasının kapsamı ve kurulacak yönetimin işleyişi hakkında yetkililer tarafından ek açıklama yapılması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasının seyrine göre yeni gözaltılar, aramalar veya hukuki adımların atılabileceği değerlendiriliyor. Savcılık tarafından yürütülen çalışmada suç gelirlerinin izlenmesi, uluslararası şirket işlemleri ve yatırım sözleşmelerinin incelenmesi gibi adli-idari işlemler öncelikli konular arasında yer alıyor.

Gözaltına alınan şahısların ifadeleri ve soruşturma kapsamında elde edilen delillerin değerlendirilmesiyle birlikte savcılığın izleyeceği yolun netleşmesi bekleniyor. Sürecin ilerlemesi halinde iddialara ilişkin yeni ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması muhtemel.

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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