Sarıkamış orman parkı planları ve biyolojik çeşitlilik gündemde

Saha incelemeleri ve park planı:

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir ve Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Yunus Akkuş ile birlikte Sarıkamış’ta bir dizi temas ve saha incelemesi gerçekleştirdi. Heyet, Sarıkamış Şehitleri Konaklamasız Orman Parkı olarak planlanan alanda yerinde incelemelerde bulundu.

Saha çalışmasına Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da katıldı. Yapılması planlanan düzenlemeler, vatandaşların kullanımı için öngörülen altyapı ve bölgenin doğal dokusunun korunmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Planlanan parkın, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için önemli bir kamusal alan olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

Hamamlı depo ve üretim süreçleri:

Program kapsamında heyet, Hamamlı Orman Deposunu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Depoda yürütülen üretim faaliyetleri, orman ürünlerinin istiflenmesi, muhafazası ve sevkiyat süreçleri yerinde incelendi.

İncelemelerde özellikle iş ve iş güvenliği kurallarına uyumun sağlanmasının önemi vurgulandı. Depo operasyonlarının etkin ve güvenli yürütülmesi, hem üretim verimliliği hem de personel güvenliği açısından öncelikli olarak değerlendirildi.

Biyolojik çeşitliliğin izlenmesi toplantısı:

Ziyaret programı kapsamında “Ormanlarda Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesi” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Bölge Müdür Yardımcısı Sultan Demir, Doğa Koruma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Yıldıray Lise, Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Şube Müdürü Şah İsmail Beyazıt, Doğa Koruma Merkezi uzmanları, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Yunus Akkuş, Sarıkamış Orman İşletme Müdür Vekili Ferhat Altun, Kars Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları ve işletme şefleri katıldı.

Toplantıda orman ekosistemlerinde bulunan bitki ve hayvan türlerinin korunması, biyolojik çeşitliliğin düzenli olarak izlenmesi ve elde edilen verilerin orman yönetim planlarına nasıl entegre edileceği ele alındı. Katılımcılar mevcut çalışmaların değerlendirilmesi yanında önümüzdeki döneme ilişkin izleme ve koruma faaliyetlerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen saha incelemeleri ve toplantı ile Sarıkamış bölgesindeki orman alanlarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, doğal kaynakların korunması ve bölgedeki biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SARIKAMIŞ’TA ORMAN PARKI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN İNCELEME YAPILDI(KARS-İHA)