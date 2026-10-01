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Sarıkamış'a modern durak: yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmette

Sarıkamış Belediyesi tarafından tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali hizmete açıldı; düzenli seferler, güvenli bekleme ve ulaşıma katkı bekleniyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıkamış'a modern durak: yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmette

Yeni şehirlerarası otobüs terminali hizmete başladı

Sarıkamış'ta yapımı Sarıkamış Belediyesi tarafından tamamlanan şehirlerarası otobüs terminali, vatandaşların kullanımına açıldı. Modern yapısıyla terminalin ilçe ulaşım altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediye projesi ve hedefleri:

Belediye tarafından hayata geçirilen proje, ilçe merkezindeki ulaşım yoğunluğunu daha düzenli yürütmeyi amaçlıyor. Terminalin devreye girmesiyle otobüs firmalarının seferlerinin daha programlı yapılması ve yolcuların bekleme süreçlerinde daha uygun koşullardan yararlanması planlanıyor. Projede öncelik, düzenli ve güvenli yolculuk koşullarının sağlanması olarak vurgulandı.

Turizm ve yerel erişilebilirlik:

Sarıkamış'ın kış turizmi ile öne çıkan yapısı göz önünde bulundurulduğunda yeni terminal, ilçeye gelen ziyaretçiler ve yerel halk için daha erişilebilir bir ulaşım ağı sunacak. Terminal, hem günlük ulaşım ihtiyaçlarına cevap verecek hem de ilçe merkezindeki trafik düzenine katkı sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürecek.

SARIKAMIŞ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ HİZMETE GİRDİ(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ HİZMETE GİRDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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