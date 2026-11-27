Sarıkamış panorama ve tanıtım merkezi ziyarete hazırlanıyor:

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı içinde yer alan ve Kars ile Erzurum sınırlarında bulunan alanda, Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi kapılarını açmak üzere hazırlanıyor. Merkezin inşaatı 2020 yılında tamamlanırken, iç mekan sergileme, teşhir tanzim ve panoramik müze düzenlemeleri Mayıs 2026 tarihinde bitirildi. Açılışın, Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında yapılması planlanıyor.

Proje, Sarıkamış Harekatı’nın ağır koşullarını ve cephede yaşananları yalnızca sözel anlatımla değil, görsel ve teknolojik öğelerle ziyaretçilere aktarmayı hedefliyor. Merkez, bölgenin doğal ve tarihi değerlerini güçlendirecek bir tanıtım merkezi işlevi de görecek.

merkezin bölümleri ve ziyaretçi deneyimi:

Ziyaretçiler karşılama ve fuaye alanında danışma, dijital kilitli dolaplar, vestiyer, kafe, hediyelik eşya satış noktası ve çocuk oyun alanlarıyla karşılanacak. Ardından uzayan kronolojik anlatım koridoru ziyaretçileri 1015-1915 arasına uzanan bir tarih yolculuğuna çıkaracak.

Sarıkamış Harekatı bölümünde dönemin göç hareketlerini yansıtan görsellerle başlayan anlatım, özel tasarlanmış bölümlerle derinleştiriliyor. Merkezin en çarpıcı deneyimlerinden biri olan soğuk odada sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düşürülebilecek. Bu ortamda, harekât sırasında donarak yaşamını yitiren askerlerin silikon heykelleri ve video mapping ile hazırlanan hareketli görseller sergilenerek ağır kış şartlarının hissedilmesi amaçlanıyor.

Sarıkamış Dioraması'nda harekâtın günlük süreci üç boyutlu topoğrafik zemin üzerinde canlandırılacak; silikon asker figürleri, top arabaları, silah ve mühimmat sandıkları, dönem malzemeleri ile dokunmatik ekranlar ve bilgilendirme panoları ziyaretçilere detaylı bilgi sunacak. Zeve Panoraması bölümünde ise 360 derece projeksiyon sistemi ve 8K görüntü teknolojisiyle, Zeve köyünde yaşananlara ilişkin dijital canlandırmalar gösterilecek; burada, Ermeni çeteleri saldırılarından kaçan yaklaşık 2 bin 500 Müslümanın sığındığı ve sonra yaşanan katliam anlatılacak.

amaç, hedef kitle ve toplumsal etkisi:

Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürü Akif Ümüzer tarafından yapılan açıklamada merkezin amacının Sarıkamış Harekatı’nı tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermek, yöre insanı ile ziyaretçilerin bilgilenmesini ve tarih bilincinin pekişmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Merkez, özellikle çocuk ve genç kuşaklara yönelik eğitimsel içeriklerle milli tarih bilincinin güçlendirilmesine odaklanacak.

Müzede ayrıca Cumhuriyete Giden Yol anlatımıyla 1915-1916 Rus işgali, Kars’ın 1920de kurtuluşu ve 1923te Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan süreç kronolojik olarak izlenebilecek. 1930’lu yıllara ait Kars ve Sarıkamış fotoğrafları, Cumhuriyet kutlamaları, Atatürk’ün Kars’a gelişi ve döneme ilişkin arşiv görüntüleri ayrı salonlarda sergilenecek. Sinema Odası’nda ise "Ermeni Mezalimi", "Sarıkamış Harekatı" ve "Mektup" adlı belgesel ve kısa filmler gösterilecek; Erzurum 15'inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa için ayrılan anlatım duvarının ardından ziyaretçiler Milli Parklar Koridoru'na ulaşacak.

Projenin hedefleri arasında, Sarıkamış şehitlerinin fedakârlıklarını gelecek kuşaklara aktarmak, milli birlik duygusunu pekiştirmek ve Kars’ın tarih-kültür turizmine katkı sağlamak yer alıyor. Sarıkamış Panorama ve Tanıtım Merkezi, ziyaretçilere hem tarihsel bir hafıza alanı hem de bölgenin kimliğini güçlendiren bir tanıtım noktası sunmayı amaçlıyor.

KARS’TA 22 BİN 519 HEKTARLIK MİLLİ PARKTA TARİH YENİDEN HAYAT BULACAK: SARIKAMIŞ PANORAMA VE TANITIM MERKEZİ AÇILIŞA HAZIRLANIYOR