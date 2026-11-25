Kaza yerinin özeti:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Keklik Deresi yolunda seyir halinde olan bir otomobil, yolun buzlanması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Olay yerindeki müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne nakledildi ve tedavi altına alındı.

İnceleme ve yetkililerin uyarısı:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, özellikle buzlanmanın etkili olduğu güzergahlarda sürücülerin dikkatli olması, hızlarını yol ve hava koşullarına göre ayarlaması ve gerekirse zincir veya kış lastiği kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE BUZLANMA NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, 2 KİŞİ YARALANDI.