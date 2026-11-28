Sarıkamış'ta yolda aniden çıkan ayı aracın çarpması sonucu telef oldu

Sarıkamış ilçesinde, Uzungazi-Kazantaş yolu üzerinde Karakurt'un üst kesimlerinde seyir halinde olan bir aracın aniden yola çıkan ayıya çarpması sonucu ayı telef oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ve müdahale:

Kazayı gören yöre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ulaşan ekipler, aracı kullanılamaz halde buldu. Araç, olay yerine çağrılan çekiciyle kara yolundan kaldırıldı. Kazada şans eseri sürücü veya yolcuların yaralanmadığı bildirildi. Bölge halkı ve yoldan geçenler olay anını yetkililere aktardı.

Yetkililerin uyarıları:

Yetkililer, ormanlık alanların ve yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yakın güzergâhlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde yaban hayvanlarının kara yollarına çıkabileceğine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve yol güzergâhını dikkatle takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Sarıkamış'ta yaşanan bu kaza, yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Sürücülere, bölgedeki işaret ve uyarılara dikkat etmeleri, ani durumlara karşı tedbirli olmaları hatırlatıldı.

SARIKAMIŞ’TA ARACIN ÇARPTIĞI AYI TELEF OLDU(KARS-İHA)