Sarıkamış'ta kontrolden çıkan araç yol kenarındaki iş yerine girerek hasar bıraktı

Olayın gelişimi:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir iş yerine girerek durdu. Olay sırasında bölgedeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları kısa süreli panik yaşadı ancak şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler, aracın ve iş yerinin dış kısmında belirgin hasarlar tespit etti. İlk belirlemelere göre çarpmanın etkisiyle vitrin, kepenk veya dış yüzeylerde maddi zarar oluştu.

Hasar ve soruşturma:

Olaya ilişkin yetkililer, hem araçta hem de iş yerinde maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Olay sonrası bölge emniyet ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı, bulunan deliller değerlendirilerek kaza raporu hazırlandı.

Gelişmeler üzerine ilgili birimler tarafından tahkikat başlatıldı; kazanın oluş nedeninin netleşmesi için sürücünün ifadesi ve çevredeki görgü tanıklarının beyanları alınacak. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

SARIKAMIŞ’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL İŞ YERİNE GİRDİ(KARS-İHA)