Sarıkamış'ta köylerin öncelikleri masaya yatırıldı

Toplantı ve katılımcılar:

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2026 yılı Ekim ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezinde yapıldı ve ilçe köylerinden gelen muhtarların yanı sıra KÖYDES üyeleri toplantıda yer aldı.

Gündem ve görüşülen konular:

Toplantıda öncelikli olarak köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları masaya kondu. Kaymakam Aslantatar, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı ve vatandaş taleplerinin karşılanmasının öncelik olduğunu belirtti. Muhtarlar sırasıyla kendi yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları ve öncelikli talepleri aktardı.

Muhtarların aktardığı saha kaynaklı taleplerin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ele alınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. KÖYDES kapsamındaki mevcut projelerin durumu hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, devam eden işler ve kısa vadeli hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Planlanan hizmetler ve sonuç değerlendirmesi:

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler konuşuldu ve hangi çalışmaların öncelikle hayata geçirileceği üzerinde mutabakat sağlandı. Katılımcılar, taleplerin takibi için kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

SARIKAMIŞ’TA KÖYDES TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)