Dolar 49,1920 +0,03%
Euro 55,0544 -0,53%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.529,94 -1,39%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 101,35 +0,77%
--°

Sarıkamış'ta köylerin öncelikleri masaya yatırıldı

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında yapılan KÖYDES toplantısında köylerin altyapı, üstyapı ve muhtarların talepleri ele alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıkamış'ta köylerin öncelikleri masaya yatırıldı

Toplantı ve katılımcılar:

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar başkanlığında, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2026 yılı Ekim ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezinde yapıldı ve ilçe köylerinden gelen muhtarların yanı sıra KÖYDES üyeleri toplantıda yer aldı.

Gündem ve görüşülen konular:

Toplantıda öncelikli olarak köylerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları masaya kondu. Kaymakam Aslantatar, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı ve vatandaş taleplerinin karşılanmasının öncelik olduğunu belirtti. Muhtarlar sırasıyla kendi yerleşim yerlerinde yaşanan sorunları ve öncelikli talepleri aktardı.

Muhtarların aktardığı saha kaynaklı taleplerin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ele alınmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. KÖYDES kapsamındaki mevcut projelerin durumu hakkında bilgi paylaşımı yapılarak, devam eden işler ve kısa vadeli hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Planlanan hizmetler ve sonuç değerlendirmesi:

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde yapılması planlanan hizmetler konuşuldu ve hangi çalışmaların öncelikle hayata geçirileceği üzerinde mutabakat sağlandı. Katılımcılar, taleplerin takibi için kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

SARIKAMIŞ’TA KÖYDES TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA KÖYDES TOPLANTISI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman'da Eskişehir'in armağanı: dayanışmanın 15 dönümlük parkı açıldı
images

Muş kanaat önderleri terörsüz gelecek için birlik çağrısı yaptı
images

Silopi’de dayanışma eli uzandı: Kızılay iki kardeşin umudunu tazeledi
images

Sultangazi ile Aşkale arasında gönül köprüsü kuruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meydanda hazırlık: Turgutreis'te BAK ile afet bilinci buluşması

Marmaris'te 93 yaşındaki hastaya umut veren katarakt ameliyatı

Karantina sınırlı kaldı; deve güreşlerine iptal duyurusu yapılmadı

Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova yolunda kafa kafaya çarpışma: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor