Sarıkamış’ta miniklerin coşkusu: ilköğretim haftası renkli gösterilerle geçti

İlköğretim Haftası sarıkamış'ta kutlandı

Sarıkamış'ta düzenlenen İlköğretim Haftası programı, kent merkezindeki törenle coşkuyla gerçekleştirildi. Programa Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, konuşmalar eğitim ve çocukların geleceğinin şekillenmesindeki rolünü vurguladı.

gösteriler ve öğrencilerden dikkat çeken performanslar:

Programa katılan öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler, izleyenlerden büyük ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin sahnelediği Kafkas dansı uzun süre alkışlandı; bazı öğrenciler ise hazırladıkları şiirleri seslendirerek duygulu anlar yaşattı. Öğrencilerin performansları, hem okul yaşamına dahil olmanın hem de ekip çalışmasının somut örnekleri olarak değerlendirildi.

ödül töreni ve kapanış:

İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödüller, Enis Aslantatar, Serdar Kılıç ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi; ödül alan çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekti. Program, eğitim camiasını, öğrencileri ve velileri bir araya getiren paylaşım anları ile devam etti ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

SARIKAMIŞ’TA İLKÖĞRETİM HAFTASI COŞKUYLA KUTLANDI(KARS-İHA)