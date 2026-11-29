havadan görüntü ve genel durum

Sarıkamış Kayak Merkezinde yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürüyor. Sarıçam ormanları arasında uzanan doğal pistler, sezon öncesi yapılan çalışmalar ve suni karlama sistemlerinin devreye alınmasıyla beyaz örtüye kavuşmaya hazırlanıyor. Havadan çekilen görüntüler pistlerin orman dokusuyla bütünleşen yapısını ve bölgenin görsel zenginliğini ortaya koyuyor.

pist hazırlıkları ve suni karlama:

Pistlerdeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Soğuk hava koşullarının uygun olmasıyla birlikte işletme ekipleri suni karlama sistemlerini devreye aldı; amaç, planlanan açılış tarihine kadar pistlerde yeterli kar kalınlığını sağlamak. Mevcut yağışlar ve sistemlerin çalışması sonucunda pistlerin kış sezonuna hazır hale gelmesi hedefleniyor. Bölgede öne çıkan özellikler arasında kristal kar kalitesi ve uzun pistler bulunuyor.

otellerde hazırlıklar ve sezon açılışı:

Kayak merkezinde faaliyet gösteren konaklama tesisleri de misafir kabulüne hazırlanıyor. Erta Soyak Otel Genel Müdürü Nihal Aras sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirterek durumla ilgili bilgi verdi. Aras, "2026-2027 yılı sezonu için çalışmalarımız tamamlıyoruz. 4 Aralık 2026 tarihi itibariyle otelimizi müşterilerimize açıyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız yoğun olarak devam ediyor. Pistlerimizde 20 santim kar kalınlığımız var. Gelen yağışlar ile birlikte kar kalınlığının artacağını ve suni karlama desteğiyle kar kalınlığının yaklaşık olarak 80 santim civarında olacağını düşünüyoruz" dedi.

Konaklama tesislerinde misafirlerin rahatı için gerekli düzenlemeler yapılırken, işletmeler kayak sezonunun başlamasını bekliyor. Sarıçam ormanları arasındaki doğal pistler ve bölgenin iklim koşullarına uygun suni kar altyapısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Genel değerlendirmede, Sarıkamış Kayak Merkezi pistleri ve tesisleriyle yeni sezona hazır hale gelirken, bölge turizmine ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlaması bekleniyor. Havadan görüntüler, hem görsel tanıtım hem de sezon öncesi hazırlıkların seyrine dair somut bir gösterge sunuyor.

SARIKAMIŞ’TA KAYAK SEZONU ÖNCESİ PİSTLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ