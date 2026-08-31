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Sarıkamış’ta yağışın yol açtığı trafik kazasında 1 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Kazıkkaya köyünde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan araç devrildi; sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıkamış’ta yağışın yol açtığı trafik kazasında 1 yaralı

Kaza bölgesi ve oluş şekli:

Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazıkkaya köyü bölgesinde meydana geldi. Bölgedeki etkili yağmur nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Seyir halinde olan araç virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Müdahale ve sonraki işlemler:

Kazada araç sürücüsü yaralandı; 1 yaralı olarak kaydedildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası sahada yürütülen çalışmaların ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme ve tahkikat başlatıldı.

SARIKAMIŞ’TA YAĞMUR KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ: 1 YARALI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’TA YAĞMUR KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ: 1 YARALI(KARS-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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