Sarıkaya'da ecdadın yadigârı cami onarım için yıllardır bekliyor

asırlık cami onarım bekliyor

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki asırlık cami, uzun süredir bakım ve onarım bekliyor. Bölgeye Büyük Çerkes Sürgünü sonrası yerleşen Kafkas göçmenleri tarafından inşa edildiği tahmin edilen yapı, hem yerel topluluk için manevi bir merkez hem de nadir mimari özellikleriyle kültürel bir değer taşıyor.

mimari özellikleri ve tescil süreci:

Yapının kırlangıç tavan örtüsü sistemi, süslemeleri ve sütun düzeni bölge için özgün kabul ediliyor. 2020 yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmiş; röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile analiz raporları da kurulca uygun bulunmuştu.

köy halkının talepleri:

Ancak alınan kararların ardından geçen sürede onarım çalışması başlatılmadı. Köy sakinleri, tarihi caminin bakımının yapılmasını ve koruma projelerinin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Köy sakinlerinden Hakkı Doğan, "Köyümüzün eski camisi Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen fakat herhangi bir işlem yapılmayan şu an yıkılmak üzere olan camimiz. Yıllardır namaz kıldığımız köyümüzün manevi değeri. Yeni camimiz de var. Eski camimizin turizme kazandırılmasını istiyoruz. Turizmden ziyade bizim için çok değerli bir yer. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Küçüklüğümüzün geçtiği bir yer. Köyümüzün yerleşimi 1860-1864 yıllarında. Caminin de 1880'lerde yapıldığı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

60 yaşındaki Mustafa Şimşek ise "Cami eskiyince yenisini yaptırdık. Caminin düzeltilmesini, gelip bakmalarını, yapmalarını istiyoruz. Ecdadımızın camisi nihayetinde" dedi.

Köy halkı, hazırlanan restorasyon projelerinin uygulanmasını ve caminin hem ibadet hem de kültür turizmi açısından korunmasını istiyor. Yetkililerden beklenti, tescil kararına uygun şekilde somut adımların atılması yönünde yoğunlaşıyor.

YOZGAT'IN SARIKAYA İLÇESİNDEKİ ASIRLIK CAMİ ONARILMAYI BEKLİYOR.