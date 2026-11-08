Sarıkuşak köyü beyaza büründü: Karlıova'da kış manzarası

sarıkuşak'ta kış manzarası
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sarıkuşak köyünde etkili olan kar yağışı, köyü beyaz örtüyle kapladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar etkisini göstermeye başladı.
yerleşim alanları ve araziler:
Kısa sürede yerleşim alanları, yollar ve geniş araziler kar örtüsüyle kaplanırken, bölge geleneksel kış manzarasına büründü. Beyaz örtü, köyün çevresinde hakim görünümü oluşturdu.
görüntülerdeki detaylar:
Köyde kaydedilen görüntülerde sonbaharın ardından kışın etkisini hissettiren beyaz örtünün hâkim olduğu ve çevrenin karla kaplandığı görüldü.
KARLIOVA’DA KÖYLER BEYAZA BÜRÜNDÜ: SARIKUŞAK KÖYÜNDE KIŞ MANZARASI
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