Sarısu'da sabaha karşı yangın: karada çekili 20'den fazla tekne kullanılamaz hale geldi

yangının çıkışı ve yayılması:

Yangın, gece saat 03.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde başladı. Yetkililer, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında başlayan alevlerin karaya çekili teknelerin bulunduğu alana sıçradığını belirtti. Rüzgarın zaman zaman 60 kilometreyi aşan hızı yangının hızlı yayılmasında etkili oldu.

müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları:

Barınak görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait müdahale araçları ile Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı ve söndürüldü; bölgedeki soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

hasar tespiti:

Yangın sonucunda çoğunluğu atıl durumda olan, farklı büyüklüklerde 20'nin üzerinde tekne küle döndü. Bunlardan üçü bakım için karada bulunan teknelerdi. Yanan teknelerden geriye genellikle demir yığınları kaldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, denizde demirli teknelerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

soruşturma ve yetkili açıklamaları:

Vali Hulusi Şahin, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek 'Çok büyük bir yangını ucuz atlattık' ifadesini kullandı. Şahin, bazı kişilerin yangını başlattığı yönünde iddiaların bulunduğunu ve bunun derinlemesine incelendiğini söyledi: 'Bazı kişilerin başlattığından bahsediliyor. Doğru mu, yanlış mı, bunu tespit edeceğiz. Doğru ise adli süreçler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır.'

Ayrıca yetkililer, yangının ormanlık alanlara sıçramasının orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle engellendiğini ve Antalya-Kemer yolu üzerinde yaşanan ulaşıma ilişkin kısıtlamanın kısa süre içinde sonlandırılacağını bildirdi.

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