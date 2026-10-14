Sarıyer Ayazağa'da dere taştı: mahallede halatlı kurtarma ve sürüklenen araçlar

Sarıyer Ayazağa'da selin yansımaları

İstanbul genelinde süren sağanak yağış, Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde dere taşmasına yol açtı. Bölgedeki bazı sokaklar kısa sürede suyla dolarken, yollarda oluşan sel vatandaşların ve araçların hareketini engelledi. Olay sırasında bölge sakinleri ve çevredekiler müdahale ederek mahsur kalanlara yardım etti.

mahsur kalanların kurtarılması:

Sele dönüşen yollarda karşıya geçemeyen mahsur kalanlar, çevredekiler tarafından bağlanan halatlarla güvenli bölgelere çekildi. Kurtarma anları, mahalle sakinlerinin çabasıyla hızlı şekilde gerçekleştirildi; halatlara tutunarak ilerleyen kişiler güvenli alana alındı. Bu müdahaleler sırasında herhangi bir can kaybı haberine rastlanmadı.

araçların sürüklenme anları:

Göle dönen sokaklarda kalan araçlar selin akıntısıyla sürüklendi. Sokak ortasında su içinde ilerleyen ve hareket edemeyen bazı otomobillerin görüntüleri kaydedildi. Bu anlar, mahalledeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri selin yarattığı zararları en aza indirmek için çalışırken, bölge halkı benzer yağışlara karşı dikkatli olmaya çağrıldı. Olayda mahsur kalanların halatla kurtarılması ve araçların sürüklenmesi, yağışın yerel yaşam üzerinde yarattığı anlık etkileri gözler önüne serdi.

Sarıyer’de dere taştı: Araçlar sürüklendi, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı