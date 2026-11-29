Sarıyer İstinye açıklarında kurtarma operasyonu

Olay, dün gece saatlerinde Sarıyer İstinye açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre makine arızası yapan 10 metrelik tekne, içinde bulunan 4 kişi ile birlikte sürüklenmeye başladı.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri, müdahale için KEGM-5 can kurtarma botu ile olay yerine ulaştı. Ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilerek arızalı tekne yedeklendi.

teknenin akıbeti:

Yedeklenen arızalı tekne, güvenli şekilde çekilerek İstinye Marina'ya alındı ve burada emniyete alındı. Olayla ilgili yetkililerden gelen açıklamada müdahalenin hızlı ve planlı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Olay sırasında tekne içindekilerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı; görevli ekiplerin çalışmasıyla teknenin kıyıya çekildiği bildirildi.

SARIYER AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN TEKNE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE KURTARILDI