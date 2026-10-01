Sarıyer Maslak'ta ters şeride giren ciple İETT otobüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kaza ayrıntıları:

İstanbul Sarıyer Maslak'ta saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, Levent'ten Sarıyer istikametine seyreden sürücü Murat A. yönetimindeki 34 UM 6501 plakalı cip, karşı yöne geçerek Beşiktaş istikametine giden sürücü Abdullah G. idaresindeki 34 HO 2585 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada cip sürücüsü Murat A. ile otobüste yolcu olan Rukiye B. ve Metin C. yaralandı. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ve müdahale:

Yapılan sağlık değerlendirmesinde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kısa süreli aksamalara uğradı.

Görüntüler ve inceleme:

Kaza anına ilişkin görüntüler araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, emniyet ekipleri çarpışmanın nedenini ve olayın gerçekleşme biçimini detaylı şekilde inceliyor.

Sarıyer’de karşı yöne geçen cip İETT otobüsüyle çarpıştı: O anlar kamerada