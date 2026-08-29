Sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı: oyuncularımın karakteri galibiyeti getirdi

maçın özeti:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sarıyer, deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-1 galip geldi. Karşılaşma, Sarıyer için önemli bir moral kaynağı oldu; ilk yarıda tutuk bir oyun sergileyen ekip, devre arasındaki söyleşinin ardından daha etkili bir görüntü çizdi.

bölükbaşı'nın değerlendirmesi:

Basın toplantısında konuşan sarıyer teknik direktörü Bülent Bölükbaşı, oyuncularının sahadaki mücadelesini öne çıkararak, "Maçla ilgili söyleyeceğim tek şey oyuncuların ortaya koymuş olduğu karakter. İlk yarıda başka bir oyun vardı. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Geçen haftanın telafisini bu maçta yapmak zorundaydık. Geçen hafta iyi bir oyun, istek ve arzu vardı. Bu hafta ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha sonra işimiz kolaylaştı. O anlamda oyuncularımı tebrik ediyorum. Antalyaspor’a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin devre arası müdahaleleri ve oyuncuların ikinci yarıda gösterdiği disiplin maçın kaderini değiştirdi. Bölükbaşı'nın sözleri, takımın karakteri ve konsantrasyonuna verdiği önemi vurguladı; bu sonuç, Sarıyer için ligdeki motivasyonu artıracak nitelikte.

SARIYER TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT BÖLÜKBAŞI,