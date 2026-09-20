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Sarıyer'de apartman aralığında çıkan yangın çatılara sıçradı

Sarıyer Madenler Mahallesi'nde iki apartman arasında çıkan yangın çatılara sıçrayıp bir panelvanı kullanılamaz hale getirdi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de apartman aralığında çıkan yangın çatılara sıçradı

yangının seyri ve müdahale:

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Madenler Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde, saat 14.00 civarında iki apartmanın arasındaki bölümde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek önce 3 katlı binanın çatısına, ardından bitişiğindeki 2 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara daha fazla sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangından kopan parçaların bir panelvan aracın üzerine düşmesi sonucu aracın bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk tespitlere göre iki binanın çatısında hasar oluştu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

YANGINDA İKİ BİNANIN ÇATISINDA HASAR OLUŞURKEN BİR ARAÇ İSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

YANGINDA İKİ BİNANIN ÇATISINDA HASAR OLUŞURKEN BİR ARAÇ İSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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