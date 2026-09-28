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Sarıyer'de araç ve adreste arama: 8 kilo 850 gram metamfetamin bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi; S.G. gözaltında.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 17:21

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de araç ve adreste arama: 8 kilo 850 gram metamfetamin bulundu

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kilo 850 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyonda yabancı uyruklu olduğu belirlenen S.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

İSTANBUL&#039;UN SARIYER İLÇESİNDE 8 KİLO 850 GRAM KRİSTAL METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'UN SARIYER İLÇESİNDE 8 KİLO 850 GRAM KRİSTAL METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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