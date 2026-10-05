Sarıyer'de bir aydır akan kanalizasyon mahalleyi günlük yaşamdan mahrum bıraktı

Olayın yaşandığı yer ve sorunun boyutu:

Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Güley Sokak'ta yaşayanlar son bir aydır evlerinin önünden geçen kanalizasyon suyu nedeniyle yaşamlarını etkileyen bir sorunla karşı karşıya. İddiaya göre yukarı mahalleden gelen lağım suyu Balcı ailesinin binalarının önünden akmaya başladı ve kötü koku ile çevre kirliliği aşağı mahallelere kadar yayıldı.

Mahalle sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer Belediyesi ve İSKİ'ye defalarca başvurduklarını ancak kalıcı bir çözüm gelmediğini belirtiyor. Sorunun tespit edilememesi veya rögarın bulunamaması nedeniyle müdahaleler yetersiz kalıyor; bunun sonucu olarak bölge sakinleri hem günlük yaşamdan hem de sağlık açısından olumsuz etkileniyor.

Mahallelinin talepleri ve yaşanan aksaklıklar:

Mahalle sakini Erhan Kaplan, yetkililere yaptıkları başvurulara karşın sorunun çözülmediğini anlattı. Kaplan, ‘‘Biz bir aydır burada akan lağımı kapattıramıyoruz. Muhtarımız olsun, belediyeler olsun, İSKİ olsun her yere başvuru yaptık. Bir aydır hiçbir çözüm yok. Bir aydır çocuklar sokağa çıkamıyor’’ diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kaplan, mahallelilerin kendi imkanlarıyla borular döşeyerek suyun akışını yönlendirmeye çalıştığını ve bununla ilgili olarak, "kendi başımıza belediyecilik yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahallede yapılan müdahalelerin ardından kanalizasyon suyunun farklı noktalara yayılması ve kokunun artması, sorunun daha geniş alanda hissedilmesine yol açtı. Sakinler, kısa süreli ekip ziyaretlerinin sorunu kökünden çözmediğini, teşhis ve kalıcı onarım yapılmadığını belirtiyor.

Komşuların deneyimleri ve alınan pratik önlemler:

Balcı ailesinden Nazmiye Balcı, akıntıyı ilk gördüğünde yukarıdaki komşuların halı yıkadığını sandığını anlattı: ‘‘Ben bir hafta halı yıkıyorlar sandım, sesim çıkmadı. Kapılarına gittim, durumu anlattım. Biz çok zor durumdayız, lağım suyu olduğu belli artık.’’ Nazmiye Hanım, İSKİ ve belediye ekiplerinin gelip baktığını ancak yapılan test ve dönüşlerin tamamlanmadığını söyledi.

Yusuf Balcı ise kendi kendine çözüm üretmek zorunda kaldığını aktardı: ‘‘Buradaki en çok şikayetimiz pislik ve kokudur. Ben de borularla buradaki pisliği sokağa, dışarıya veriyorum. İki kere İSKİ geldi, rögar aradılar ama bulamadılar. Bir aydır o rögarı kazıp bulmuyorlar.’’ Yusuf Bey, en büyük beklentilerinin İSKİ'nin gelip söz konusu rögarı açması olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinleri, özellikle çocukların dışarı çıkamaması, günlük temizlik çabalarının sonuç vermemesi ve sürekli devam eden koku nedeniyle yaşadıkları tedirginliği dile getiriyor. Bölgedeki bazı kişiler geçici hortum ve boru bağlantılarıyla akışı yönlendirmeye çalışsa da, bu yöntem sorunu çözmekten uzak ve yer yer durumu daha da kötüleştiriyor.

Şikayetlerin muhataplarına iletildiği ancak henüz kapsamlı bir onarım veya kalıcı müdahale yapılmadığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri yetkililerden acil ve kalıcı çözüm talep ediyor; sorunun kaynağının belirlenip rögar ve hatların onarılması gerektiğini tekrarlıyorlar.

Olayla ilgili olarak İBB, Sarıyer Belediyesi veya İSKİ'den yapılan resmi bir açıklama haberde yer almıyor. Mahalleliler, yetkililerin hızlı müdahalesi ve sorunun tekrarının önlenmesi için somut adımlar atılmasını bekliyor.

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