Sarıyer'de dere taştı, fabrika suyla doldu; işçiler 24 saatte kurtarıldı

Sarıyer'de fabrika sular altında kaldı

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak yağış sonucu Sarıyer'de bir dere taştı ve yakınındaki fabrika suyla doldu. Tesiste çalışanlar, taşkının ardından uzun süre bölgeden ayrılamadı ve olay yerinde panik yaşandı.

selin etkisi ve kurtarma çalışmaları:

Dere taşması fabrikanın zemin katlarını ve çevresini etkiledi; su seviyesi kısa sürede yükseldi. Mahsur kalan işçiler, gece boyunca ekiplerin ve işyeri sorumlularının koordinasyonuyla kurtarma çalışmalarına maruz kaldı. Kurtarma ekipleri ve işyeri araçlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda çalışanlar yaklaşık 24 saat sonra tahliye edildi.

Olay yerinde görev yapan ekipler, suyun çekilmesinin ardından hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma başlattı. Yetkililer, benzer olaylara karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

mahsur kalanların ifadeleri:

Olay sırasında içeride mahsur kaldıklarını belirten vatandaşlar kurtarılma sürecini anlattı. Bir kişi, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. Oyak’ın Kepçe geldi bizi aldı" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Dün akşamdan beri mahsuruz oyak beton geldi bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Su çekildikten sonra bölge ve fabrikanın çevresi havadan görüntülendi; görüntüler, taşkının etkisini ve temizleme ile onarım gereksinimini net şekilde ortaya koydu.

Sarıyer’de fabrika işçileri 24 saat sonra kurtarıldı: Sel bilançosu böyle görüntülendi