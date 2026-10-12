Sarıyer'de 'emniyete götüreceğiz' diyerek kaçırılan iş insanından kripto ve saat gasp edildi

Olayın gelişimi:

Olay, 5 Ekim sabahı Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaklaşık dört yıldır yaşayan ve Türk vatandaşlığı bulunan İranlı iş insanı Adem D., eşiyle bulunduğu evden çıkıp aracıyla yemek almaya giderken önü bir araç tarafından kesildi. İçinde dört kişinin bulunduğu araçtan inen iki kişi, üzerinde sahte polis kimliği göstererek Adem D.'ye "Aradığımız adam sensin, bizimle emniyete gelmen lazım" diyerek onu araçlarına aldı.

Yapılan bordo-mavru uygulama görünümünde şüpheliler, araç içinde iş insanını darp ve tehdit ederek önce kripto para hesabındaki 48 bin dolar'ı zorla aldı, ardından kolundaki 150 bin dolarlık lüks saati gasp ettiler.

Tehdit ve rehin alma girişimi:

Şüpheliler, Adem D.'ye "2 milyon dolar vermezsen seni öldürürüz" diyerek fidye talep etti. İddialara göre zanlılar, rehine almak amacıyla Güvercintepe mevkiinde bir depoya yöneldi. Depoya girme hazırlığı sırasında araçtan indirilmiş ve elleri kelepçeli olan Adem D., zanlıların bir anlık dalgınlığından faydalanıp bağırarak kaçmayı başardı. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen Adem D., yolda karşılaştığı iki gece bekçisine "Kaçırıldım, bana yardım edin" diyerek durumu bildirdi.

Gözaltılar ve operasyon detayları:

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli Esenyurt ve Başakşehir'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 adet polis yeleği, 5 adet telsiz, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, 3 sahte polis kimliği ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Ayrıca polis kayıtlarına göre şüphelilerden birinin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu, diğer zanlıların ise kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ile uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma suçlarından sicil kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takip ve deliller:

Soruşturma sırasında tespit edilen bir diğer ayrıntı, zanlıların Adem D.'nin aracına bir süre önce GPS cihazı yerleştirerek onu an be an takip ettikleri yönünde. Ayrıca olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde iki şüphelinin iş insanının oturduğu siteye girip çevrede keşif yaptığı anlar yer alıyor.

İstanbul polisi, elde edilen deliller ve kamera kayıtlarıyla soruşturmayı sürdürüyor. Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucunda şüphelilerin yakalanıp adliyeye sevk edilmesiyle dosya kamu davasına dönüştürülmek üzere yetkililere teslim edildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GASP BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNİN ESENYURT VE BAŞAKŞEHİR’DEKİ OPERASYONLARIYLA YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.