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Sarıyer'de fırtınada sürüklenen GAS MILANO'nun kurtuluş anı

Karadeniz'de şiddetli fırtına sırasında Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı GAS MILANO'nun kurtarılması cep telefonu kamerasında.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de fırtınada sürüklenen GAS MILANO'nun kurtuluş anı

Sarıyer açıklarında fırtına ve gemi sürüklenmesi

Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgâr ve dalga koşulları, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında bir LPG tankerinin kontrolünü zorlaştırdı. Liberya bayraklı GAS MILANO adlı gemi, kısa süreli bir sürüklenme yaşadı; mürettebatın yönlendirmesiyle zaman içinde manevra yaparak açığa çıktı ve güvenli bölgeye demirledi.

fırtınanın etkileri ve geminin özellikleri:

Olayda adı geçen GAS MILANO 99 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde bir LPG tankeri olarak kaydedildi. Karadeniz kıyısındaki beklenmedik kuvvetli rüzgârlar, özellikle dar boğaz ve kıyı yakınlarında seyreden gemilerde sürüklenme riskini artırıyor. Bu vaka, kısa süreli bir yön kaybı ve ardından yapılan düzeltici manevralarla sonlandırıldı.

kayda geçen anlar ve sonuç:

Korku dolu anlar, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde geminin bir süre sürüklendiği, mürettebatın müdahalesiyle kontrolün yeniden sağlandığı ve bunun ardından geminin açığa çıkarak demirlediği görüldü. Olayta herhangi bir can veya çevre kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı; gemi güvenli bir şekilde demirledi.

Sarıyer’de şiddetli fırtınada sürüklenen LPG tankeri böyle görüntülendi

Sarıyer’de şiddetli fırtınada sürüklenen LPG tankeri böyle görüntülendi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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