Dolar 49,1675 +0,11%
Euro 55,3777 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.630,23 +0,17%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,11 +0,53%
--°

Sarıyer'de freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarpıp refüje çıktı

İstanbul Sarıyer Ferahevler'de frenleri boşalan kamyonet, park halindeki üç araca çarpıp orta refüje çıktı; kazada üç kişi yaralandı, görüntüler kaydedildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de freni boşalan kamyonet park halindeki araçlara çarpıp refüje çıktı

kaza detayları:

İstanbul Sarıyer Ferahevler Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana gelen kazada, seyir halindeki bir kamyonetin frenlerinin boşaldığı iddia edildi. Olay, saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Frenin tutmaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonet kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç, biri park halinde olmak üzere toplam üç araca çarptıktan sonra orta refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle çevrede hasar oluşurken, olayda 3 kişi yaralandı.

görüntüler ve müdahale:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde kamyonetin önce park halindeki araçlara çarptığı, ardından refüje savrulduğu görülüyor. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme ve tutanak çalışması polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

KAZA ANI ÇEVREDE BULUNAN BİR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

KAZA ANI ÇEVREDE BULUNAN BİR GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması
images

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı
images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi