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Sarıyer'de kayıplar için seferberlik: 3 yaşamını yitirdi, 5 kişi aranıyor

Vali Gül, Sarıyer'de süren arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin arandığını ve motosiklet yasağının sürdüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sarıyer'de kayıplar için seferberlik: 3 yaşamını yitirdi, 5 kişi aranıyor

Sarıyer'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Vali Gül, yaptığı son açıklamada bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. 3 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma ekipleri ise 5 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Gül'ün açıklaması:

Vali Gül, olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Daha çok Sarıyer’de kayboldular. Suyun götürebilecekleri her yere bakıyorlar. Çocuk yok."

Ulaşım ve güvenlik düzenlemeleri:

Vali ayrıca alınan tedbirleri aktardı: "Motosikletlileri ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştık. Hayat normalleşmeye başlıyor. Yarın saat 06.00’dan itibaren trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz."

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin suyun etkileyebileceği tüm noktalarda çalışma yürüttüğünü, bölge halkına ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunulduğunu bildirdi.

Vali Gül: &quot;3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi arama kurtarma çalışmaları sürüyor&quot;

Vali Gül: "3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi arama kurtarma çalışmaları sürüyor"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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