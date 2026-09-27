Sarıyer'de plakasını gizleyen motosiklet sürücüsü kaçamadı, polis memuru yaralandı

Olayın detayları:

Olay, 20 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş denetimi yapan polis ekipleri, plakasını katlayarak ilerleyen bir motosikleti fark etti ve sürücüye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü motosikletle kaçtı; ekipler kısa bir kovalamaca başlattı.

Polisin takip ve müdahalesi sonucu, yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonunda sürücü Metin K. (21) yakalandı. Olay anına ilişkin ifadelerde sürücünün durdurulmasının ardından ekiplerle çatıştığı belirtildi.

Müdahale ve yaralanma:

Müdahale esnasında bir polis memuru fiziksel olarak zorlandı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde polis memurunun sağ elindeki tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından polis memuru, olayla ilgili olarak şüpheli hakkında şikayette bulundu.

Hukuki süreç ve işlemler:

Soruşturma kapsamında, bir suç kaydı bulunan Metin K. hakkında, görev yapan personele engel olma niteliğindeki "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, kısa sürede sözü edilen araç ve sürücüyle ilgili asayiş denetimlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu; polis ekiplerinin müdahalesi sırasında yaşanan yaralanma ise soruşturmanın seyrini etkileyen bir unsur oldu.

SARIYER’DE POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİ YAKALANDI