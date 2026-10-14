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Sarıyer'de su basan yolda onlarca araç görünmez hale geldi

Sarıyer Ayazağa'da etkili sağanak sonrası yollar göle döndü; onlarca otomobil suya gömüldü. Cep telefonu görüntüleri olayın boyutunu ortaya koydu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sarıyer'de su basan yolda onlarca araç görünmez hale geldi

Sarıyer'de yağış sonrası yollar göle döndü:

İstanbul Sarıyer'de etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrasında bazı yollar suyla kaplandı. Ayazağa'da bir güzergâhın göle dönüşmesi sonucu onlarca araç suyun içinde kaldı; birçok araç sudan neredeyse görünmez hale geldi.

Görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi:

Olay anına ait cep telefonu görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Videolarda su seviyesinin araçların büyük bölümünü örttüğü, yolda geniş çaplı su birikintileri oluştuğu açık şekilde görülüyor.

Kaynak metinde kurtarma çalışmaları veya can kaybı gibi ek detaylara ilişkin bilgi bulunmuyor; gelişmeler ve resmi açıklamalar bekleniyor. Olay, kısa sürede oluşan yoğun yağışın ulaşımda ciddi aksamalara yol açabileceğini gösterdi.

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Sarıyer'de onlarca araç suya gömüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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